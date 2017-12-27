Объем биржевой торговли газом в РФ в 2017 г вырос на 26%

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем биржевой торговли газом в РФ в 2017 году вырос на 26%, до 19 миллиардов кубометров, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Этот год мы закончили торговлей на бирже около 19 миллиардов кубометров газа", - сказал он.

В 2016 году в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) было реализовано 15,1 миллиарда кубометров газа.

В декабре президент СПбМТСБ Алексей Рыбников говорил, что объем торговли газом на бирже в 2017 году составит 20 миллиардов кубометров, а в 2018 году ожидается на уровне 25-30 миллиардов кубометров.