Биржи АТР, кроме китайских, закрылись ростом на фоне оптимизма на товарных рынках

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в плюсе на фоне роста стоимости нефти и меди накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3275,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1878,8 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,07%, до 29597,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2436,67 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2 пункта до 6069,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 22911,21 пункта.

Поддержку рынкам региона в среду оказал рост на товарных рынках во вторник. В частности, на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии нефтяные цены во вторник вечером обновили исторические рекорды: впервые с 2015 года марка Brent превысила отметку в 66 долларов, а WTI - 60 долларов.

Кроме того, стоимость меди накануне росла до максимальных отметок за 3,5 года на фоне ожиданий дальнейшего увеличения спроса на металл в Китае после того, как главное таможенное управление страны сообщило о роста импорта меди страной в ноябре на 19% в годовом выражении.

"Я думаю, что за торгами на сырьевых рынках стоит наблюдать", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston), который полагает, что именно сырьевые товары могут задавать инфляционные тенденции в 2018 году.

При этом давление на настроения инвесторов в Китае оказала внутренняя статистика. В среду стало известно, что прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-ноябрь 2017 года выросла на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но при этом по сравнению с показателями января-октября этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,4 процентного пункта.