Биржи Европы растут в первый рабочий день после рождественских праздников

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в среду, которая стала первым рабочим днем для рынков региона на текущей неделе после рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.07 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,19%, до 7607,05 пункта. Французский CAC 40 поднимался на 0,31%, до 5381,25 пункта, немецкий DAX - на 0,27%, до 13108,92 пункта.

Поддержку рынкам в первые часы торгов оказывает рост на сырьевых рынках, в частности на рынке нефти. Так, на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии нефтяные цены во вторник вечером обновили исторические рекорды: впервые с 2015 года марка Brent превысила отметку в 66 долларов, а WTI - 60 долларов. На этом фоне в среду растет стоимость акций компаний нефтяного сектора европейского региона.

Кроме того, участники торгов с оптимизмом отреагировали на корпоративные новости. В частности, немецкие автопроизводители BMW и Daimler заявили в конце прошлой недели о том, что ожидают, что одобрение налоговой реформы в США поможет нарастить прибыль по итогам текущего года на 1,5 миллиарда евро и 1,7 миллиарда евро соответственно. Президент страны Дональд Трамп в минувшую пятницу подписал закон о налоговой реформе, которая станет крупнейшей в США с 1986 года. Ее ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%.

В среду объем торгов на европейских биржах снижен, поскольку часть инвесторов ушли на каникулы перед католическим Рождеством и продолжат отдыхать до Нового года.