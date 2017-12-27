События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 декабря

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Газпром - СД (вопрос о корректировке значений ключевых показателей эффективности деятельности на 2017 для применения в системе годового бонуса руководства)

RUB Газпром нефть - СД (о приобретении дополнительных акций АО АРКТИКГАЗ)

RUB ГМК Норильский Никель - СД (об увеличении УК ООО "Медвежий ручей" за счет внесения дополнительного вклада его единственным участником - ГМК Норильский никель)

RUB ЛУКОЙЛ - СД (изменения в локальные нормативные акты компании по внутреннему аудиту)

RUB МРСК Центра - СД (согласие на совершение сделки с заинтересованностью с ФСК ЕЭС)

RUB Транснефть - СД (одобрение крупной сделки на сумму свыше 100 млрд долл)