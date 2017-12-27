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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 декабря


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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:30 GBPВеликобритания - Число одобренных ипотечных кредитов BBA BBA /British Bankers Association/Британская ассоциация банкиров/40,5 тыс40,6 тыс
18:00 USDСША - Индекс доверия потребителей СB (декабрь)129,5128,1
18:00 USDСША - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь)3,5%-0,4%
20:00 EURФранция - Общее число безработных3483,6 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBГазпром - СД (вопрос о корректировке значений ключевых показателей эффективности деятельности на 2017 для применения в системе годового бонуса руководства)
 RUBГазпром нефть - СД (о приобретении дополнительных акций АО АРКТИКГАЗ)
 RUBГМК Норильский Никель - СД (об увеличении УК ООО "Медвежий ручей" за счет внесения дополнительного вклада его единственным участником - ГМК Норильский никель)
 RUBЛУКОЙЛ - СД (изменения в локальные нормативные акты компании по внутреннему аудиту)
 RUBМРСК Центра - СД (согласие на совершение сделки с заинтересованностью с ФСК ЕЭС)
 RUBТранснефть - СД (одобрение крупной сделки на сумму свыше 100 млрд долл)
 RUBQIWI plc - ВОСА (реестр закрыт 10.11.2017, Кипр, об утверждении объема акция для резервирования по опционной программе, утверждение опционного плана для сотрудников компании и т.д.)
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