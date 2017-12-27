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Участники рынка приветствовали предложения Минфина по ограничению инвестиций в ICO


Валюта / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Участники криптовалютного рынка приветствовали предложения Минфина РФ по ограничению объема инвестиций в ICO (первичное публичное размещение токенов), - данные предложения выглядят логично и подойдут и обычным пользователям, считают они.

Ранее во вторник замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин России хочет ограничить объем привлечения средств через ICO одним миллиардом рублей, неквалифицированный инвестор сможет вложить не более 50 тысяч рублей, а квалифицированный инвестор - любую сумму. Замглавы Минфина отметил, что ведомство хочет сделать законопроект максимально прямого действия, минимизируя отсылку на нормы ЦБ. При этом надзорным органом будет выступать Банк России.

На минувшей неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что правовая конструкция готовящегося законопроекта о криптовалютах будет презентована 28 декабря, причем не на площадке Госдумы. По его словам, в парламент документ будет внесен, очевидно, позже, но принят может быть уже в конце марта, поскольку необходимо, с одной стороны, легализовать приобретение криптовалют, а с другой стороны - максимально защитить граждан от обмана.

ЛОГИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По словам основателя портала DeCenter Евгения Гордеева, предложение Минфина по ограничительной сумме подойдет и обычным пользователям рынка. "Я думаю, это отличная стартовая позиция для рынка, что есть некоторые ограничения на сумму общего привлечения и на квалификацию инвестора. Будем смотреть прямо на вещи: если у человека есть сумма значительная, то он уж как-нибудь разберется с квалификацией в виде инвестора, а если это обычный пользователь, то 50 тысяч рублей - это более чем достаточная сумма для его входа", - рассказал он.

"По опыту мировых ICO, тысяча долларов - это часто именно та сумма, которую инвестируют массовые, ритейл-инвесторы", - добавил Гордеев.

Директор по инвестициям в инвестиционном фонде CryptoLife Мансур Гусейнов также положительно отнесся к предложениям. Однако, по его мнению, ограничительная сумма могла бы быть выше.

"Предложения по регулированию ICO выглядят логично. Порог в 50 тысяч рублей кажется заниженным, я бы предложил 500-600 тысяч рублей", - заявил он.

Аналогичного мнения по ограничению суммы вложений и руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. "Это видится логичным решением, поскольку мы действительно видим, как многие проекты привлекают огромные суммы (свыше сотни миллионов долларов). И эти объемы инвестиций во много раз превышают количество средств, необходимых на развитие проекта на начальном этапе", - отметил он.

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