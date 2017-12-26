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Доллар не показывает единой динамики к евро и иене на вялых торгах после праздников


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Курс доллара во вторник вечером показывает слабую разнонаправленную динамику к евро и иене на небольшом объеме торгов после рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1862 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене опускался до 113,16 иены за доллар с 113,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 93,25 пункта.

"Рынок будет спокойным на этой неделе", - сказал агентству Рейтер основатель и генеральный директор FirstLine FX Джейсон Леинванд (Jason Leinwand). Он добавил, что в начале 2018 года поддержку доллару окажет вступление в силу закона о налоговой реформе в США.

Президент страны Дональд Трамп в минувшую пятницу подписал закон, который станет крупнейшим преобразованием налогового кодекса США с 1986 года. Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученные за рубежом.

Вместе с тем инвесторы ожидают публикации в среду данных аналитической компании Conference Board по индексу доверия потребителей в США в декабре. Аналитики ожидают снижения показателя до 128 пунктов с уровня ноября в 129,5 пункта.

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