Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось во вторник вместе с рынком

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ снизилось в цене во вторник вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" IRAO снизились в стоимости на 2,6%, "Иркутскэнерго" IRGZ– на 0,89%, "Мосэнерго" MSNG– на 9,8%, ОГК-2 – на 2,4%, ТГК-1– на 1%, "Юнипро" – на 0,9%, "Энел Россия" - на 0,4%, ТГК-2 - на 0,9%.

Префы ТГК-2 подорожали на 9,4%, префы "Квадры"- на 3,5%.

Акции ТГК-14 и обыкновенные акции "Квадры" остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,38% - до 2097,03 пункта, также следует из данных Московской биржи.