Рынок акций РФ в минусе в отсутствие драйверов роста

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ во вторник подвергся распродажам в отсутствие драйверов роста.

Индекс Мосбиржи 15.44 мск вторника снижался на 0,76% - до 2188,98 пункта, индекс РТС – на 0,39%, до 1139,50 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" уменьшался на 0,22 рубля - до 57,96 рубля, курс евро - на 0,45 рубля, до 68,87 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,17% - до 64,62 доллара за баррель.

АКЦИИ АФК РАСТУТ НА МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ

Акции АФК "Система" после взлета в понедельник на 24,6%, до 14,1 рубля - максимума с начала сентября на сообщении о мировом соглашении с "Роснефтью" во вторник корректируются на факте утверждения этого соглашения арбитражом.

К текущему моменту акции АФК снижались на 2,91%. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС MTSS снижались на 1,33%, акции "Детского мира" - на 0,73%,

Снижаются бумаги "Роснефти" (на 0,69%) и бумаги "Башнефти" BANE(префы – на 0,58%, обыкновенные акции – на 1,86%) вместе с большинством акций компаний нефтегазового сектора на фоне неуверенной динамики цены на нефть.

Также стоит отметить, что во вторник были озвучены условия мировой в арбитраже Башкирии, который утвердил соглашение. Оно предусматривает поэтапную выплату "Системой" в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 20 миллиардов рублей "дочка" корпорации "Система-Инвест" перечислит не позднее 29 декабря, еще 40 миллиардов рублей сама АФК не позднее 28 февраля и она же такую же сумму - не позднее 30 марта.

Параллельно поэтапно будет частично сниматься обеспечительный арест с активов АФК "Система".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НЛМК (0,99%), "Яндекса" YNDX(0,57%), "Газпром GAZP нефти" (0,52%) и акции ПИКа (0,43%).

Среди акций по снижению – акции ИСКЧ (-2,54%), "Интер РАО" IRAO(-2,3%), "МРСК Центра" MRKC(-2,03%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,97%), "Фосагро" PHOR(-1,61%) и акции "Мостотреста" MSTT(-1,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня активность инвесторов на российском рынке акций продолжит оставаться низкой, так как биржи европейский стран все еще закрыты, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. "По нашим оценкам, индекс ММВБ будет торговаться вблизи отметки 2100 пунктов", - указывает она.

До конца торговой сессии индекс Мосбиржи протестирует уровень поддержки, расположенный на отметке 2083 пунктов, полагает Сергей Дроздов из "Финама".

Индекс Мосбиржи проведет торги до конца дня в области 2085-2110 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".