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Цены на нефть снижаются на ожиданиях возобновления работы Forties


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем во вторник перешли к незначительному снижению на фоне новостей об испытании трубопровода Forties под давлением перед окончательным восстановлением его мощностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15%, до 64,63 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,09%, до 58,42 доллара за баррель.

Трубопровод был закрыт 11 декабря в связи с поломкой, его остановка оказывала поддержку стоимости нефти. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. В понедельник оператор трубопровода, Ineos, сообщил, что ремонтные работы технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

В сообщении также добавлялось, что некоторые клиенты уже направляют небольшие объемы нефти и газа по трубопроводу в рамках скоординированного плана, который позволяет Ineos тщательно контролировать поток и давление в системе. Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале нового года.

"Подтверждение того, что Forties возвращается, это основной фактор (снижения цен на нефть - ред.) в эти долгие "выходные". Конечно же, это сдерживает рост Brent", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Petromatrix Оливье Жакоба (Olivier Jakob). При этом нефть продолжает торговаться в узком диапазоне на фоне отсутствия многих трейдеров и закрытия европейских бирж на рождественские праздники.

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