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События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 декабря


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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Австралия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия - День подарков
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь)-2,00%2,1% (факт)
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь)-0,30%1,7% (факт)
2:30 JPYЯпония - Соотношение числа вакансий и соискателей (ноябрь)1,551,56 (факт)
2:30 JPYЯпония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)0,80%0,9% (факт)
2:30 JPYЯпония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь)0,60%0,8% (факт)
2:50 JPYЯпония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
17:00 USDСША - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь)6,20%6,30%
18:00 USDСША - Индекс доверия потребителей CB (декабрь)129,5128,1

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBОГК-2 - СД (основные параметры бизнес-плана на 2018)
 RUBАэрофлот - ВОСА (реестр закрыт 01.12.2017, в форме заочного голосования, одобрение крупной сделки /совокупности взаимосвязанных сделок/ с заинтересованностью - аренды/лизинга/ 20 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 между ПАО, ВЭБ-лизинг и ГСС)
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