События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 декабря

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия - День подарков
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь)
|-2,00%
|2,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь)
|-0,30%
|1,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (ноябрь)
|1,55
|1,56 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,80%
|0,9% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь)
|0,60%
|0,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|17:00
|USD
|США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (октябрь)
|6,20%
|6,30%
|18:00
|USD
|США - Индекс доверия потребителей CB (декабрь)
|129,5
|128,1
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|ОГК-2 - СД (основные параметры бизнес-плана на 2018)
|RUB
|Аэрофлот - ВОСА (реестр закрыт 01.12.2017, в форме заочного голосования, одобрение крупной сделки /совокупности взаимосвязанных сделок/ с заинтересованностью - аренды/лизинга/ 20 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 между ПАО, ВЭБ-лизинг и ГСС)