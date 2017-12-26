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Цены на нефть изменяются незначительно в ожидании статистики по запасам в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром изменяются незначительно, инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.22 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сохранялась на уровне прошлого закрытия в 64,76 доллара за баррель, при этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,22%, до 58,53 доллара за баррель.

Осторожные торги связаны с прогнозами инвесторов относительно снижения запасов нефти в США и возможного роста добычи, пишет издание The Wall Street Journal. По данным Минэнерго, добыча в стране растет уже почти два месяца подряд.

В четверг инвесторы узнают данные по запасам нефти в США по итогам недели по 22 декабря. Утром станут известны показатели Американского института нефти (API), позднее статистику сообщит управление энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что запасы снизились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 432,7 миллиона баррелей.

Инвесторы продолжают ожидать новостей по возобновлению работы трубопровода Forties. В понедельник нефтехимическая компания Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties в Северном море технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением.

Основываясь на текущих оценках, компания ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале нового года. Ineos, владеющая трубопроводом, 11 декабря остановила перекачку углеводородов после обнаружения в Forties трещины.

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