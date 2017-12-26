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Безработица в Японии в ноябре снизилась до минимума за 24 года в 2,7% - лучше прогноза


Экономика / Рынки / Мировая экономика
  • Токио
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МОСКВА, 26 дек ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в ноябре снизилась до 2,7% с показателя предыдущего месяца в 2,8%, что стало минимальным значением за 24 года, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранился на уровне октября. Показатель ноября стал самым низким с 1993 года.

Число безработных в стране в ноябре составило 1,78 миллиона человек, что на 190 тысяч (на 9,6%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 43,76 миллиона человек, снизившись на 59 тысяч человек в годовом выражении.

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