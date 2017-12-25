Совет директоров биржи "Санкт-Петербург" вывел Наталью Парамонову из правления

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров биржи "Санкт-Петербург" вывел Наталью Парамонову из состава правления, сообщается в материалах торговой площадки.

Было принято решение "прекратить полномочия члена правления АО "Биржа "Санкт-Петербург" Парамоновой Натальи Сергеевны с 25 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Парамонова - главный бухгалтер биржи - была включена в состав правления в начале октября.

Биржа является одной из первых площадок по организации торгов ценными бумагами и фьючерсными контрактами в РФ. Приоритетными направлениями деятельности биржи являются проведение организованных торгов ценными бумагами и товарами, а также деятельность репозитария, то есть прием информации о договорах РЕПО, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах на условиях генерального соглашения (единого договора), в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг".