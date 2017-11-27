МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в отсутствие внешнего негатива, в лидерах роста - акции АФК "Система" AFKS, ее дочек – "Детского мира" и МТС MTSS, а также "Башнефти" BANE.

Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника вырос на 0,1% - до 2105,06 пункта, индекс РТС – на 0,73%, до 1143,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.31 мск понедельника снижался на 0,4 рубля - до 57,98 рубля, курс евро - на 0,34 рубля, до 68,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

"В понедельник российский фондовый рынок закончил торги на положительной территории. В начале дня покупкам в наших акциях способствовал пятничный рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла закончить сессию чуть выше 65 долларов. Этого хватило для умеренного подъема наших акций сегодня. При этом отсутствие торгов в Европе и США привело к снижению во второй половине дня объемов торгов и волатильности. В сложившихся обстоятельствах игроки предпочли взять паузу в принятии инвестиционных решений", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Мировое соглашение по "Башнефти" и отсутствие внешнего негатива позволило российским индексам вырасти, отмечает Алексей Коренев из "Финама".

АКЦИИ АФК РАСТУТ НА МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ

Акции АФК "Система" весь день росли на сообщении о мировом соглашении с "Роснефтью" ROSN.

К закрытию торгов акции АФК выросли на 21,47% - до 13,745 рубля. Днем они подскакивали на 24,6%, до 14,1 рубля - максимума с начала сентября. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС подорожали на 3,57%, акции "Детского мира" выросли на 4,58%, бумаги "Роснефти" - на 1,45%.

Также выросли и бумаги "Башнефти" (префы – на 5,71%, обыкновенные акции – на 5,69%).

Как в понедельник сообщила РИА Новости представитель Арбитражного суда Башкирии Ксения Габдюшева, суд назначил на 26 декабря заседание, на котором рассмотрит заявление "Роснефти", "Башнефти", Башкирии, АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" об утверждении мирового соглашения в деле по иску "Роснефти" к АФК на 170,6 миллиарда рублей.

Также ранее в понедельник стало известно, что стороны подали в суд совместное заявление, в котором просят утвердить заключенное ими мировое соглашение.

Вечером 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Транснефти" (2,55%), бумаги "Мечела" MTLR(префы – на 2,3%, обыкновенные акции – на 1,88%), акции "Интер РАО" IRAO(2,08%) и акции ВТБ (1,61%).

Среди лидеров снижения – префы "Татнефти" TATN(-1,88%), акции "Новатэка" NVTK(-1,84%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,7%), акции "МРСК Центра" MRKC(-1,6%), "Полюса" (-1,47%), "Уралкалия" (-1,32%), "Мостотреста" MSTT(-1,11%) и акции "Дикси" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отметим, что благодаря росту в понедельник индекс Мосбиржи смог закрепиться выше 2100 пунктов, указывает Зварич из "Фридом Финанс". В случае если "быкам" удастся удержать позиции выше этой отметки, они создадут плацдарм для дальнейшего восстановления, которое может вывести рынок выше сопротивления, расположенного на уровне 2150 пунктов, считает он.

"Поскольку сегодня рынок торговался в отрыве от глобальных индикаторов, завтрашний день может начаться с активных движений на фондовом и валютном рынке", - считает Тимур Нигматуллин из "Финама".

Индекс Мосбиржи вернулся в коридор 2085-2115 пунктов, есть шанс, что торги вторника начнутся плавным снижением, считает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс РТС закрепится около 1140 пунктов, добавляет она.