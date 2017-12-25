Рубль обновляет локальные максимумы на налоговом периоде

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Рубль уверенно растет четвертый день подряд к доллару и третий к евро, отыгрывая пик налогового периода декабря, отмечают трейдеры.

Словесные интервенции поддерживают рубль на максимумах почти за два месяца в условиях низкой рыночной активности из-за празднования католического Рождества.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.16 мск снижался на 0,57 рубля - до 57,81 рубля - минимума с 30 октября, курс евро - на 0,57 рубля, до 68,66 рубля. Ранее в ходе торгов пара евро-рубль опускалась до 68,61 - минимума с 8 ноября.

РУБЛЬ ОТВОЕВЫВАЕТ ВЫСОТЫ

Курс рубля против доллара и евро днем уверенно рос, обновляя максимумы почти за два месяца. Выходной день на западных торговых площадках, в том числе сырьевых, обуславливает низкую рыночную активность.

При этом наступление пика налоговых платежей декабря поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

Словесные интервенции высокопоставленных чиновников также оказывают поддержку рублю в отсутствие внешних сигналов.

Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об уверенности, что разговоры о распространении санкций на госдолг РФ так и останутся разговорами. При этом Минфин России не ждет быстрого выхода иностранных инвесторов из российских бумаг даже в случае распространения санкций США на госдолг РФ.

Инфляция в РФ по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%, оценил он. Это сохранит carry trade в пользу рубля, поскольку реальная ставка (ключевая ставка ЦБ за вычетом инфляции – более 5 процентных пунктов) останется на высоком уровне.

Ситуация в промышленности РФ в декабре будет лучше, чем в ноябре, на это указывает ряд факторов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В итоге доллар и евро днем снижались на 0,6-0,7% против рубля. Рублевая цена нефти остается в районе отметки 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю в рамках текущей недели может оказать подготовка к уплате налога на прибыль (28 декабря) и проведение последнего в этом году размещения ОФЗ в среду, считает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

"Торги будут проходить при пониженных объемах в условиях низкой активности на международных площадках в праздничный период. В связи с низкой ликвидностью рынка возможна повышенная волатильность курса. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 58-58,8", - оценила она.

Основные риски для рубля в 2018 году будут связаны с возможным расширением западных санкций на российский госдолг, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Под влиянием новостного фона, связанного с данными событиями, а также крупных внешних платежей с минимальной долей внутригруппового рефинансирования в феврале-марте 2018 года рубль может оказаться под давлением и провести начало года на уровне 60+ против доллара, полагает он.

"Эффект от реализации рисков расширения санкций на российский госдолг будет зависеть от сочетания целого ряда факторов и условий. При развитии событий по наиболее негативному сценарию мы не исключаем теоретического ослабления рубля до 62-65 против доллара, однако в этом случае рассчитываем на оперативное вмешательство Банка России. В зависимости от вариантов стабилизации ситуации с распространением санкций на покупку ОФЗ в дальнейшем мы ожидаем нахождения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 до конца 2018 года", - оценил Кравченко.