Биржи Китая и Японии закрылись разнонаправленно в рождественскую торговую сессию

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Фондовые площадки Китая по итогам торгов понедельника снизились, основной биржевой индекс Японии - напротив, вырос; биржи остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) были закрыты в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5% - до 3280,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1883,89 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,16%, до 22939,18 пункта.

Биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи были закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками. По итогам торгов пятницы гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 29578,01 пункта, корейский KOSPI - на 0,44%, до 2440,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 6069,7 пункта.

Поддержку бирже Японии оказали ожидания того, что центробанк страны может увеличить объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые он покупает в рамках своей денежной политики. На последнем заседании 21 декабря Банк Японии сохранил объем выкупа ETF в объеме около 6 триллионов иен ежегодно.

Аналитики отмечают, что динамика японского индекса была ограничена узким диапазоном в течение сессии из-за того, что иностранные инвесторы почти не участвовали в торгах.

Давление на настроения китайских инвесторов оказали сообщения в местных СМИ о том, что власти КНР могут на 2018 год понизить целевой показатель роста денежного агрегата М2, измеряющего объем наличных денег, денежных средств на расчётных и текущих банковских счетах и во вкладах населения. По данным СМИ, показатель может быть уменьшен до минимальной отметки в 9% для снижения долговых рисков и ограничения пузырей на рынке активов. Рост данного денежного агрегата в Китае в ноябре составил 9,1% в годовом выражении, что значительно ниже целевого показателя властей страны на год в 12%. В предыдущем десятилетии власти КНР устанавливали ежегодный целевой показатель денежного агрегата М2 на уровне от 12% до 17%.