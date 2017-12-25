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Биткоин продолжает дешеветь, инвесторы ожидают хардфорка криптовалюты


Рынки / Валюта

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дешеветь в понедельник, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании проведения хардфорка криптовалюты до новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.10 мск биткоин на бирже Bitfinex дешевел на 0,07%, до 13,53 тысячи долларов, на GDAX - на 0,7%, до 14,15 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, биткоин терял 1,73% по сравнению с предыдущим закрытием, до 13,99 тысячи долларов, а по данным портала Coindesk - 0,35%, до 13,93 тысячи долларов.

Биткоин стремительно снижался в ходе торгов на прошлой неделе, 17 декабря он торговался около отметки в 20 тысяч.

БиткоинКурс биткоина может обвалиться до $7,5 тыс

Игроки на рынке криптовалют ожидают проведения хардфорка биткоина, известного как Segwit2x. Ранее он планировался в ноябре, но был отложен из-за разногласий в сообществе. Теперь обновление кода запланировано на 28 декабря. Segwit2x предполагает увеличение размера блока до 4 Мб, повышение скорости добычи блока до 2,5 минут , пересчет сложности после каждого блока, защиту от повторных транзакций , а также поддержку смарт-контрактов.

Альтернативные криптовалюты, кроме Ethereum, также дешевеют. Цена Bitcoin Cash опускается на 3,54%, до 2,86 тысячи долларов, Ripple - на 6,66%, до 1,03 доллара, Ethereum поднимается в цене на 7,22%, до 747 долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 544,264 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 43% всего рынка криптовалют, Ethereum - 13%, Bitcoin Cash - 9%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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