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Акции "Системы" и подконтрольных компаний растут на фоне мировой с "Роснефтью"


Рынки / Акции

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS и подконтрольных компаний растут на фоне мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.09 мск акции АФК дорожали на 21,16% - до 13,72 рубля, с утра подскакивали до 14,1 рубля (+24,6%) – до максимума с сентября. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС MTSS дорожают на 5,2%, акции "Детского мира" растут на 5,7%. Бумаги "Роснефти" растут на 0,8%. Акции "Башнефти" BANE дорожают на 5,7% ( на 6,4% растут "префы") Индекс ММВБ повышается на 0,6%.

Все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" заключили мировое соглашение. По нему АФК обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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