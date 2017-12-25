События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 декабря

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Транснефть - СД (о внесении изменений в долгосрочную программу развития и бюджет на 2018)

RUB МегаФон - СД (утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА, список кандидатов в СД)

RUB ДИКСИ Групп - ВОСА (реестр закрыт 04.12.2017, делистинг акций с Московской биржи) цена выкупа у несогласных: 340 руб (ао)

RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - ВОСА (рестр закрыт 31.10.2017, досрочные перевыборы СД)

RUB Группа ПИК - ВОСА (реестр закрыт 01.12.2017, в форме заочного голосования, одобрение сделок с заинтересованностью на 2017-2018 с дочерними обществами)