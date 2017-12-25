События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 декабря

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, США, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия, Испания - Рождество
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Транснефть - СД (о внесении изменений в долгосрочную программу развития и бюджет на 2018)
|RUB
|МегаФон - СД (утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА, список кандидатов в СД)
|RUB
|ДИКСИ Групп - ВОСА (реестр закрыт 04.12.2017, делистинг акций с Московской биржи)
|цена выкупа у несогласных: 340 руб (ао)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - ВОСА (рестр закрыт 31.10.2017, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Группа ПИК - ВОСА (реестр закрыт 01.12.2017, в форме заочного голосования, одобрение сделок с заинтересованностью на 2017-2018 с дочерними обществами)
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (реестр закрыт 29.11.2017, в форме заочного голосования, вопросы осуществления прав по ао эмитента)