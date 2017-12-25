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Доллар слабо колеблется на фоне закрытия бирж США и слабых торгах


Рынки / Валюта

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам меняется слабо в понедельник утром на фоне закрытия бирж США на время рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,1859 доллара за евро против 1,1862 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до 113,29 иены за доллар со 113,28 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 93,34 пункта.

В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Рождества. Закрыты также рынки крупнейших стран Европы, таких как Германия, Франция, Великобритания, Испания и других. В связи со слабым объемом торгов курсы валют меняются незначительно.

Несколько поддерживают доллар новости о принятии налоговой реформы США. Президент страны Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе. Эта реформа станет крупнейшей в США с 1986 года.

Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

При этом на курс евро оказывает некоторое давление ситуация в Каталонии. По результатам парламентских выборов, которые прошли в регионе в прошлый четверг, выиграла центристская партия "Граждане", которая получила 37 мандатов. Три партии, поддерживающие независимость - "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" - получили в общей сложности 70 мандатов, обеспечив себе абсолютное большинство в 135-местном парламенте.

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