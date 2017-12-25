Биржи Китая и Японии в основном снижаются, остальные закрыты на время праздников

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Фондовые площадки Китая в понедельник снижаются, биржи Японии - растут; биржи остальных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с рождественскими праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,41% - до 3283,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,94%, до 1883,61 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,18%, до 22944,8 пункта.

Биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками. По итогам торгов предыдущего дня гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,72%, до 29578,01 пункта, корейский KOSPI - на 0,44%, до 2440,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,15%, до 6069,7 пункта.

Биржи Китая снижаются на фоне закрытия крупнейших мировых рынков: в связи с рождественскими праздниками в понедельник закрыты биржи США и Европы, в том числе Германии, Франции, Испании и Великобритании.

"Торги очень слабые на время праздников из-за недостатка иностранных инвесторов", - цитирует агентство Франс Пресс слова брокера IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).