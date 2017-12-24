FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В Бундесбанке исключили легализацию криптовалют в Еврозоне


Рынки

БЕРЛИН, 24 дек - ПРАЙМ. Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле. Об этом сообщает РБК со ссылкой Finanzen.net.

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе "риск быстрых потерь". "Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке", — заявил Тиле.

Он также назвал технологию блокчейн "дорогой" и "непригодной для платежей". "Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть", — подчеркнул Тиле.

В конце ноября The Wall Street Journal узнала о планах биржи NASDAQ начать торги биткоинами в начале 2018 года, а 18 декабря Чикагская товарная биржа запустила торги фьючерсами биткоинов. В то же время центральные банки большинства стран выступают против легализации биткоинов из-за рискованности данного суррогата валюты. 

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ