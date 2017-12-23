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Биржи США завершили торги перед Рождеством в минусе


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Американские фондовые индексы завершили предпраздничные торги в минусе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,11%, до 24754,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,08%, до 6959,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 2683,34 пункта.

В понедельник, 25 декабря, американские биржи будут закрыты на Рождество. Работать не будут также биржи Европы, Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Накануне праздников инвесторы почти не обратили внимания на хорошие новости по налоговой реформе и бюджету. Палата представителей в четверг одобрила временный бюджет, что позволит избежать закрытия федерального правительства после того, как в пятницу в полночь истечет срок действия нынешнего бюджета. Законопроект о временном финансировании правительственных структур передан на рассмотрение в сенат.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о налоговой реформе, который, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций. Согласно закону, налог на прибыль корпораций снизится до 21% с 35%.

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