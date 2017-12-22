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Набиуллина объяснила, почему у россиян ощущение роста цен выше действительного


Рынки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ощущение роста цен выше действительного у россиян обусловлено высокими инфляционными ожиданиями и колеблющими ценами на плодовоовощную продукцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе - все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

"И третье - товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен, или когда цены меньше растут", - пояснила глава регулятора.

По последним прогнозам ЦБ, инфляция на конец 2017 года составит 2,4-2,6%, в 2018 году регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5-4%. Еще два года назад, по итогам 2015 года, инфляция в РФ составляла 12,9%.

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