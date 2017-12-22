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ЦБ РФ сохраняет ориентир по снижению ставки до уровня 6-7% в течение 1-2 лет


Рынки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России будет снижать ключевую ставку постепенно, планирует перейти к ставке на уровне 6-7% в течение 1-2 лет, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим и на следующий год потенциал снижения ставки, ставка может быть 6-7%, вот этот переход будет происходить плавно в течение 1-2 лет", - сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее она говорила, что ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. Впервые же оценку равновесной, "нейтральной" ключевой ставки Набиуллина озвучила в 2016 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть составлять 6,5-7%.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в конце октября заявила, что скорость снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5-7% будет зависеть от ситуации в экономике и инфляции.

В текущем году Банк России снижал ставку шесть раз в целом на 2,25 процентного пункта - до 7,75%. Последнее снижение составило 0,5 процентного пункта. Набиуллина объяснила это решение тем, что у регулятора поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом регулятор дал сигнал, что в следующем году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

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