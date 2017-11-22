Рынок акций РФ корректируется вверх после пятидневного падения

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Рынок акций РФ корректируется вверх после падения в течение предыдущих пяти торговых дней.

Индекс Мосбиржи 18.11 мск пятницы рос на 0,32% - до 2100,82 пункта, индекс РТС – на 0,69%, до 1134,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек – 58,33 рубля, курс евро - на 29 копеек, до 69,12 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent снижался на 0,18% - до 64,72 доллара за баррель.

Опережающий прирост долларового индекса РТС обусловлен заметным укреплением рубля по отношению к североамериканской валюте, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". В целом же на локальном рынке наметился коррекционный отскок после непрерывного пятидневного падения, добавляет он.

АКЦИИ АФК ВЫШЕ РЫНКА

Акции АФК "Система" AFKS обновили дневной максимум на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN и были переведены Московской биржей в особый режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста.

К текущему моменту акции АФК дорожают на 16,74% - до 9,62 рубля. Днем подскакивали на 23,8%, до 11,9 рубля - максимума с 7 декабря. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС MTSS дорожают на 1,3%, акции "Детского мира" растут на 4,5%, бумаги "Роснефти" - на 0,03%.

Согласно сообщениям ряда СМИ, корпорация в среду, 20 декабря, направила "Роснефти" проект мирового соглашения по судебному спору вокруг "Башнефти" BANE, а в четверг вечером основной владелец АФК Владимир Евтушенков и глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин пообщались после встречи президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами. Официального подтверждения этой информации, равно как и сведений о содержании мирового соглашения, пока нет.

"В случае позитивного разрешения сложившейся ситуации компания АФК "Система" сумеет урегулировать предъявленные ей претензии с приемлемыми потерями и продолжит свое существование в нынешнем виде с имеющимися активами. Что же касается бумаг МТС и "Детского мира", то при хорошем раскладе их контролирующий акционер не поменяется", - комментирует Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ЛСР (4,29%), "Уралкалия" (2,64%), ВТБ (2,62%), "МРСК Центра" MRKC(2,35%), ФСК "ЕЭС" FEES(2,3%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,74%), "Норникеля" (1,61%) и обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,56%).

Среди акций по снижению – акции "Мосэнерго" MSNG(-2,99%), "Яндекса" YNDX(-2,6%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,48%), "Соллерса" SVAV(-1,42%), "Полюса" (-1,1%) и акции ММК (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом же Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от отметки 2100 пунктов, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.

Российский рынок может завершить день в плюсе, если слухи о переговорах по "мировой" между "Роснефтью" и "Системой" получат продолжение, отмечает Андрей Кочетков из "Открытия брокер".