Рубль растет к доллару и евро на дорогой нефти и налоговом периоде

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Рубль растет третий день подряд к доллару и второй - к евро, отыгрывая закрепление рынка нефти, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода декабря поддерживает курс рубля к основным резервным валютам, добавляют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.07 мск снижался на 17 копеек, до 58,29 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 69,10 рубля.

РУБЛЬ БЬЕТ РЕКОРД ЗА МЕСЯЦ

Курс рубля против доллара и евро днем рос, обновляя максимум с двадцатых чисел ноября по отношению к американской валюте. Стоимость нефти остается на высоких уровнях, что поддерживает курс нацвалюты РФ.

Ремонт на североморском трубопроводе Forties проходит в нормальном режиме, однако он пока все еще закрыт (с 11 декабря) для передачи нефтепродуктов.

Словесные интервенции также помогают рублю. Банк России готов обсудить с бизнесом различные предложения в области валютного контроля, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство до конца года доработает законопроект о либерализации валютного контроля.

Пик налогового периода (22 и 25 декабря) также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро днем снижались на 0,3-0,5% против рубля. Рублевая цена нефти остается в районе отметки 3,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает продолжающихся рост цен на нефть, а также приближающийся налоговый период, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Рождественские каникулы в США и Европе, а также отсутствие важных новостей на внутреннем рынке едва ли позволят рублю отойти от уровней завершающейся недели (58,5-58,9)", - добавляет он.

Весь год эта валютная пара оставалась практически в диапазоне 56-61 рубля, и сейчас она стабилизировалась точно посередине между его границами, отмечает, в свою очередь, Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Год близится к завершению, а вмененная волатильность рубля опустилась до минимального уровня с начала января. При этом на курс рубля позитивно влияет динамика цен на нефть - котировки Brent снова пытаются пробить уровень 65 долларов за баррель", - рассуждает аналитик.

"С учетом низкой активности на рынке можно предположить, что налогоплательщики уже продали достаточно иностранной валюты, чтобы в понедельник исполнить свои налоговые обязательства. В этих условиях уровнем поддержки для пары USD/RUB, вероятно, будет отметка 58,15", - заключает он.