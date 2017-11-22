Акции АФК "Система" переведены в особый режим торгов на Московской бирже из-за роста

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS переведены в режим торгов в виде дискретного аукциона из-за стремительного роста, сообщает Московская биржа MOEX.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций ПАО АФК "Система", включенных в базу расчета Индекса Мосбиржи, допущенных к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская биржа", более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО "Московская биржа" 22 декабря c 14.12 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона. В остальных режимах торгов Секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту", - говорится в сообщении биржи.

К 14.12 мск акции АФК подорожали на 22,4% - до 11,77 рубля.

Торги должны были возобновиться в 14.42 мск.