Акции "Системы" растут более чем на 18% в надежде на мировую с "Роснефтью"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS обновили дневной максимум на ожиданиях инвесторами мирового соглашения с "Роснефтью" ROSN.

К 12.40 мск акции АФК дорожали на 18,6% - до 11,4 рубля, максимума с 7 декабря. Индекс ММВБ повышается лишь на 0,6%. Бумаги контролируемой "Системой" компании МТС MTSS дорожают на 1,9%, акции "Детского мира" растут на 4,3%, бумаги "Роснефти" - на 0,1%.

Согласно сообщениям ряда СМИ, корпорация в среду, 20 декабря, направила "Роснефти" проект мирового соглашения по судебному спору вокруг "Башнефти" BANE, а в четверг вечером основной владелец АФК Владимир Евтушенков и глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин пообщались после встречи президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами. Официального подтверждения этой информации, равно как и сведений о содержании мирового соглашения, пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сообщил журналистам, что вопрос о возможности мирового соглашения между АФК "Система" и "Роснефтью" поднимался в ходе неформальной части встречи Путина с бизнесом. Он не подтвердил и не опроверг факт общения Евтушенкова и Сечина, напомнив лишь, что российский лидер неоднократно заявлял, что является сторонником заключения мирового соглашения.

АФК "Система" находится в процессе судебного разбирательства с "Роснефтью". Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора. Всего "Роснефть" подала к АФК "Система" два иска. Общая сумма претензий превышает 300 миллиардов рублей.

На этой неделе "Роснефть" выиграла очередной раунд спора: апелляция подтвердила взыскание с АФК 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" по первому иску на 170,6 миллиарда рублей. АФК обещала выплатить деньги, продолжая вместе с тем оспаривать решение суда в следующей инстанции. На этих новостях акции АФК на Московской бирже обваливались до трехлетних минимумов.