Акции АФК подскакивали с утра на 16% на сообщениях СМИ о переговорах с "Роснефтью"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS подскакивали с утра на 16% на сообщениях СМИ о возможных переговорах с "Роснефтью" ROSN по поводу мирового соглашения.

К 10.10 мск акции АФК дорожали на 8,6%, а с утра подскакивали на 16%. Индекс ММВБ повышается на 0,1%. Бумаги контролируемой "Системой" МТС MTSS дорожают на 0,9%, акции "Детского мира" растут на 3,9%, бумаги "Роснефти" - на 0,1%.

Согласно сообщениям ряда СМИ, корпорация в среду, 20 декабря, направила "Роснефти" проект мирового соглашения по судебному спору вокруг "Башнефти" BANE, а в четверг вечером основной владелец АФК Владимир Евтушенков и глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин пообщались после встречи президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами. Официального подтверждения этой информации, равно как и сведений о содержании мирового соглашения, пока нет.

АФК "Система" находится в процессе судебного разбирательства с "Роснефтью". Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора. Всего "Роснефть" подала к АФК "Система" два иска. Общая сумма претензий превышает 300 миллиардов рублей.

На этой неделе "Роснефть" выиграла очередной раунд спора: апелляция подтвердила взыскание с АФК 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" по первому иску на 170,6 миллиарда рублей. АФК обещала выплатить деньги, продолжая вместе с тем оспаривать решение суда в следующей инстанции. На этих новостях акции АФК на Московской бирже обваливались до трехлетних минимумов.