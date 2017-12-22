События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 декабря

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания - Канун Рождества - раннее закрытие /в 12:30/
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (январь)
|10,7
|10,8
|10:45
|EUR
|Франция - Потребительские расходы (м/м) (ноябрь)
|-1,9%
|1,5%
|10:45
|EUR
|Франция - ВВП (кв/кв)
|0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2017)
|0,2%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Баланс счета текущих операций (3кв2017)
|-23,2 млрд ф. ст.
|-21,2 млрд ф. ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (г/г) (3кв2017)
|1,5%
|1,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (кв/кв) (3кв2017)
|0,4%
|0,4%
|13:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|16:30
|USD
|США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|0,9%
|0,5%
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|1,4%
|1,5%
|16:30
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)
|-0,8%
|2%
|16:30
|USD
|США - Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,5%
|16:30
|CAD
|Канада - ВВП (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|18:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|84,6
|85
|18:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|96,8
|97,1
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|6,2%
|-4,7%
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (ноябрь)
|685 тыс
|654 тыс
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|747
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|614,5 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|107,1 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|67,7 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|40,7 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-114,1 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|17,3 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|113,9 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НЛМК - ВОСА (реестр закрыт 27.11.2017, див-ды 9м/3кв2017)
|1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017, рекоменд. СД, реестр для выплаты - 09.01.2018) - див-д 2017
|RUB
|ЛУКОЙЛ - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 04.12.2017)
|75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 2016
|85 (9м2017) - див-д 2017
|RUB
|АК АЛРОСА - Наблюдательный совет (одобрение условий извещения о продаже 100% акций "Маретиом Инвестментс Лимитед" и 100% акций "Веларион Инвестментс Лимитед" единым лотом на открытом аукционе
|RUB
|Газпром нефть - СД (проекты бюджета и инвестпрограммы на 2018 и прогноз по 2020)
|RUB
|Ленэнерго - СД (условия формирования бизнес-плана на 2018 и прогнозные показатели на 2019-2022)
|RUB
|МегаФон - СД (одобрение крупных сделок общей суммой свыше 50 млн долл)
|RUB
|Россети - СД (дивидендная политика компании и бюджет на 2018)
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