События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 декабря

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB НЛМК - ВОСА (реестр закрыт 27.11.2017, див-ды 9м/3кв2017) 1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017, рекоменд. СД, реестр для выплаты - 09.01.2018) - див-д 2017

RUB ЛУКОЙЛ - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 04.12.2017) 75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 2016 85 (9м2017) - див-д 2017

RUB АК АЛРОСА - Наблюдательный совет (одобрение условий извещения о продаже 100% акций "Маретиом Инвестментс Лимитед" и 100% акций "Веларион Инвестментс Лимитед" единым лотом на открытом аукционе

RUB Газпром нефть - СД (проекты бюджета и инвестпрограммы на 2018 и прогноз по 2020)

RUB Ленэнерго - СД (условия формирования бизнес-плана на 2018 и прогнозные показатели на 2019-2022)

RUB МегаФон - СД (одобрение крупных сделок общей суммой свыше 50 млн долл)