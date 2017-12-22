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События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 декабря


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МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 GBPВеликобритания - Канун Рождества - раннее закрытие /в 12:30/
10:00 EURГермания - Индекс потребительского климата (Gfk) (январь)10,710,8
10:45 EURФранция - Потребительские расходы (м/м) (ноябрь)-1,9%1,5%
10:45 EURФранция - ВВП (кв/кв)0,5%
12:30 GBPВеликобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2017)0,2%0,2%
12:30 GBPВеликобритания - Баланс счета текущих операций (3кв2017) -23,2 млрд ф. ст. -21,2 млрд ф. ст.
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (г/г) (3кв2017)1,5%1,5%
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (кв/кв) (3кв2017)0,4%0,4%
13:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)-0,2%
16:30 USDСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)0,9%0,5%
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)0,2%0,1%
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)1,4%1,5%
16:30 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (ноябрь)-0,8%2%
16:30 USDСША - Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь)0,3%0,5%
16:30 CADКанада - ВВП (м/м) (октябрь)0,2%0,2%
18:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)84,685
18:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)96,897,1
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)6,2%-4,7%
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (ноябрь)685 тыс654 тыс
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes747
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC614,5 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC107,1 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC67,7 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC40,7 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-114,1 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю17,3 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC113,9 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBНЛМК - ВОСА (реестр закрыт 27.11.2017, див-ды 9м/3кв2017)1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 20162,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017, рекоменд. СД, реестр для выплаты - 09.01.2018) - див-д 2017
 RUBЛУКОЙЛ - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 04.12.2017)75 (9м2016) + 120 (фин) - див-д 201685 (9м2017) - див-д 2017
 RUBАК АЛРОСА - Наблюдательный совет (одобрение условий извещения о продаже 100% акций "Маретиом Инвестментс Лимитед" и 100% акций "Веларион Инвестментс Лимитед" единым лотом на открытом аукционе
 RUBГазпром нефть - СД (проекты бюджета и инвестпрограммы на 2018 и прогноз по 2020)
 RUBЛенэнерго - СД (условия формирования бизнес-плана на 2018 и прогнозные показатели на 2019-2022)
 RUBМегаФон - СД (одобрение крупных сделок общей суммой свыше 50 млн долл)
 RUBРоссети - СД (дивидендная политика компании и бюджет на 2018)

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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