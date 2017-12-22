Евро дешевеет к доллару на фоне победы сторонников независимости Каталонии на выборах

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром, инвесторы отыгрывают победу сторонников независимости Каталонии на выборах, состоявшихся в четверг, свидетельствуют данные торгов. Сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте

По состоянию на 09.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,185 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 113,33 иены за доллар со 113,34 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,39 пункта.

Динамика курса евро оказалась под влиянием итогов выборов в Каталонии. После подсчета почти 100% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества.

Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

"Однако общее влияние голосования Каталонии на евро и мировые рынки, вероятно, будет ограничено. Каталония не может стать суверенным государством, если никакая другая страна не признает ее независимость. В таких условиях она даже не сможет иметь свою собственную валюту", - приводит агентств Рейтер мнение главного рыночного экономиста SMBC Nikko Securities Йошимасы Маруямы (Yoshimasa Maruyama).