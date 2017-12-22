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Золото торгуется в минусе на укреплении доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром снижается на укреплении доллара, инвесторы при этом готовятся к рождественским праздникам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1269,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,18%, до 16,21 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,4 пункта.

Стоимость доллара поддерживают новости из США. Так, сенат конгресса страны в четверг проголосовал за резолюцию, позволяющую финансировать федеральное правительство до 19 января 2018 года. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании истекает в пятницу. В отсутствие нового документа федеральные учреждения США не смогли бы функционировать из-за отсутствия финансирования.

Кроме того, в среду конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступил на подпись президенту, ожидается, что Трамп подпишет его в начале января.

Укрепление доллара оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Вместе с этим инвесторы готовятся к рождественским выходным. В понедельник празднуется католическое Рождество, в связи с чем будут закрыты рынки США и многих европейский стран, среди которых Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и другие.

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