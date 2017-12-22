FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР растут в преддверии рождественских праздников


Рынки / Индексы

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут в преддверии рождественских праздников, однако объем торгов снижен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 3303,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,07%, до 1906,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% - до 29444,78 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2435,5 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,17% - до 6070,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,02%, до 22870,7 пункта.

Эксперты считают, что в 2017 году на азиатских рынках присутствовали в целом оптимистичные настроения, и такая тенденция продолжится и после праздников. В преддверии Рождества объемы торгов небольшие, отмечает агентство Market Watch. В следующий понедельник многие биржи АТР будут закрыты в связи с праздником, в частности - биржи Гонконга, Австралии и Южной Кореи.

Некоторую поддержку азиатским биржам оказали новости из США. В среду конгресс страны окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Сдерживают рост индексов сообщения о результатах досрочных выборов в парламент Каталонии. После подсчета 99,3% голосов партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечивают себе абсолютное большинство в парламенте автономного сообщества. Несмотря на то что первое место на выборах пока удерживает выступающая против независимости центристская партия "Граждане" с 37 мандатами, трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левым республиканцам Каталонии" и "Кандидатуре народного единства" удается получить 70 мандатов из 135.

По мнению аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство, дальнейшая покупка на биржах Азии будет ограничена, поскольку немногие участники рынка хотят открывать позиции в праздники, учитывая при этом риск результатов выборов, способствующих новому испанскому кризису.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ