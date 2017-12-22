Майнеры из 15 стран 25 декабря расскажут депутатам Госдумы о добыче криптовалюты

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Майнеры из 15 стран мира, включая США, Турцию и Индию, 25 декабря расскажут парламентариям в Госдуме, как добывается криптовалюта и как крипторынок регулируется законодательством в других государствах, заявил РИА Новости депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Пройдет мероприятие, на которое приглашены представители как российской стороны, так и зарубежные представители. Основная тема – это обсуждение того, что сегодня мир криптовалюты. Криптовалюта – это возможность заработать, новый финансовый инструмент, который поможет обогатиться…, либо это финансовая пирамида", - рассказал Чернышов РИА Новости, уточнив, что мероприятие пройдет в Госдуме 25 декабря.

Еще одна тема обсуждения - "практика иностранного регулирования мира добычи криптовалют – майнинга", а также процесса оборота валюты.

"Пятнадцать (стран) подтвердили (участие). Выступают у нас представители из США, из Индии, из Израиля, из Армении, из Турции – это основные докладчики… Во время сессии выступят и другие представители", - сказал парламентарий.

По итогам слушаний планируется составить рекомендации, обращения в правительство РФ и другие профильные ведомства, также не исключено формирование и законодательных инициатив.

"В ходе работы мы какие-то экспериментальные образцы майнинг-ферм, может, покажем, кто-то, может, привезет. У нас будет роботизированная определенная система. То есть мы попытаемся посмотреть в будущее валюты, в будущее банкинга… Мы просто покажем, как это вообще происходит", - отметил Чернышов.