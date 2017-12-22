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Эксперт: Бизнес сможет заводить криптокошельки после снижения рисков отмывания доходов


Рынки

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Российские компании смогут открывать криптовалютные счета в банках и заводить специальные "кошельки" лишь после того, как будет определен формат противодействия отмыванию преступных доходов через криптовалюты, заявила РИА Новости руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы, юрист Элина Сидоренко.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить законодательство, регулирующее процедуру размещения криптовалют по аналогии с первичным размещением ценных бумаг.

"Как только мы определим формат предупреждения финансирования терроризма и отмывания преступных доходов, тогда нам станет проще и открывать криптовалютные счета в банках, и заводить специальные криптокошельки на бухучете компаний", - сказала юрист.

"В сложившемся правовом вакууме мы понимаем, что криптовалюта все чаще будет использоваться преступниками. Поэтому до тех пор, пока мы не сможем обеспечить гарантии потребителям и минимизировать риски, связанные с идентификацией клиентов, нам будет очень сложно ввести криптовалюту в легальное поле", - отметила она.

По мнению Сидоренко, криптовалюты и майнинг (способ добычи криптовалют - ред.) не стоит "загонять" под действующие правовые нормы, под них должно быть сформировано специальное законодательство. В этом направлении уже ведется работа по определению правового статуса самих криптовалют, участников рынка, криптобирж и обменных площадок.

"В каком направлении будет законопроект - ужесточения или максимально полного разрешения - никто с уверенностью сказать не может. Но то, что эти три вопроса должны получить полное выражение в законопроекте - это очевидно", - отметила эксперт. Инициатива в этом вопросе должна во многом исходить от самих участников рынка, считает Сидоренко. Некоторые компании уже разрабатывают решения в области удаленной идентификации пользователей.

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Криптовалюты

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