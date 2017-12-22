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Исполнительный глава совдира владеющей Google компании Alphabet Эрик Шмидт покинул пост


Компании / Технологии / Рынки / Мировая экономика

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МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Владеющая Google компания Alphabet объявила об отставке Эрика Шмидта с поста исполнительного председателя совета директоров, теперь он будет занимать пост советника по техническим вопросам.

Шмидт занимал свой пост с момента создания Alphabet в 2015 году. До этого он почти 15 лет (с 2001 года) руководил Google.

"Alphabet Inc. сегодня объявила о том, что начиная со следующего регулярного заседания совета директоров Эрик Шмидт вместо поста исполнительного председателя совета директоров будет занимать должность советника по техническим вопросам компании, оставаясь при этом в составе совета", - говорится в официальном заявлении Alphabet.

"После десяти лет на посту главы компании и исполнительного председателя совета директоров я не могу дождаться момента, когда смогу погрузиться в новейшие достижения науки, технологий и в благотворительную деятельность. Я с нетерпением жду совместной работы, с Ларри и Сергеем (Ларри Пейджем и Сергеем Брином - сооснователями и остающимися руководителями Google) по вопросам будущего компании", - написал Шмидт в своем Twitter.

В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заняли должности генерального директора и президента Alphabet соответственно.

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