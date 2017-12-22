Глава владеющей Google компании Alphabet Эрик Шмидт покинул пост

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Владеющая Google компания Alphabet объявила об отставке своего главы Эрика Шмидта, теперь он будет занимать пост советника по техническим вопросам.

Шмидт возглавлял Alphabet с момента ее создания в 2015 году. До этого он почти 15 лет (с 2001 года) руководил Google.

"Alphabet Inc. сегодня объявила о том, что начиная со следующего регулярного заседания совета директоров Эрик Шмидт вместо поста исполнительного председателя совета директоров будет занимать должность советника по техническим вопросам компании, оставаясь при этом в составе совета", - говорится в официальном заявлении Alphabet.