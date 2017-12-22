Биржи США завершили четверг слабым ростом

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили четверг в плюсе после одобрения днем ранее налоговой реформы в конгрессе США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23% - до 24782,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,06% - до 6965,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,2% - до 2684,57 пункта.

Объем торгов в преддверии католического Рождества не слишком велик. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.

Днем ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Между тем, минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в третьем квартале 2017 года - согласно третьей, окончательной, оценке - составил 3,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель составит 3,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели — до 231 тысячи.