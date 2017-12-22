FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи США завершили четверг слабым ростом


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы завершили четверг в плюсе после одобрения днем ранее налоговой реформы в конгрессе США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23% - до 24782,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,06% - до 6965,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,2% - до 2684,57 пункта.

Объем торгов в преддверии католического Рождества не слишком велик. Инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику, оказавшуюся хуже прогнозов и сдержавшую рост индексов.

Днем ранее конгресс США окончательно одобрил законопроект по налоговой реформе, которая предусматривает снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Между тем, минторг США сообщил, что реальный рост ВВП США в третьем квартале 2017 года - согласно третьей, окончательной, оценке - составил 3,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали, что показатель составит 3,3%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 декабря, выросло на 20 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 245 тысяч. При этом ожидался рост только на 6 тысяч с показателя предыдущей недели — до 231 тысячи.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ