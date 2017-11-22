Греф ожидает в 2018 г много позитива в РФ, связанного с развитием блокчейна

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка SBER Герман Греф ожидает много интересного и позитивного для России в 2018 году, – в числе значимых событий он назвал, в частности, выборы президента, а также цифровизацию экономики и продвижение технологии блокчейн.

"Год будет очень позитивным, будет много интересных событий. Будут выборы президента, - мне кажется, очень важно закончить этот политический цикл, - и значительно большая стабильность в политике. Будет сформирован новый кабинет министров, объявлена новая программа", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Тот тренд, который мы сегодня видим на цифровизацию экономики, - очень, очень позитивен… Все, что происходит, в меня лично вселяет очень много надежд и уверенности в том, что это абсолютно правильный тренд, - продолжил глава Сбербанка. - И если мы будем уверенно по нему двигаться, то мы увидим очень много позитивных изменений во всех сферах жизни простых людей. Казалось бы - где блокчейн и где какой-нибудь, скажем, сельскохозяйственный регион. Блокчейн будет касаться буквально каждого".

По его словам, развитие технологии блокчейн касается маркировки леса, сельскохозяйственной продукции, движения товаров по логистической сети и т.д. "Эти новые технологии создают принципиально новые возможности… Мы зачастую очень много говорим об угрозах. В первую очередь надо видеть огромные возможности, которые они дают. И в этом смысле наша страна уникальная", - подчеркнул глава Сбербанка.

Ранее в четверг Греф заявил, что оценивает период, в течение которого в РФ может произойти настоящая блокчейн-революция, в 8-10 лет. По его мнению, те, кто не инвестируют в эту технологию уже сегодня, рискуют остаться "за бортом". Сбербанк инвестирует в технологию блокчейн и в 2018 году может внедрить некоторые продукты в промышленном режиме, сказал он.