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Греф назвал главные драйверы и вызовы для банков РФ на ближайшие три года


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Драйвером роста банковского сектора РФ в ближайшие три года будет кредитование населения, прежде всего за счет ипотеки и кредитных карт, а главными вызовами для банков станут низкая инфляция и снижение маржи, заявил глава Сбербанка SBER Герман Греф.

"Мы на все три года считаем, что драйвером будет кредитование физических лиц. И если говорить еще более предметно, то два продукта - это ипотека и кредитные карты", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы исходим из того, что ставки будут снижаться, и наша маржа будет снижаться - это большой вызов для всего банковского сектора. Мы никогда не жили в условиях низкой инфляции, в условиях положительных процентных ставок, поэтому для нас это большой вызов, и нам предстоит научиться жить в условиях снижающейся маржи с такой же эффективностью бизнеса", - добавил он.

Поэтому ключевой задачей для Сбербанка на ближайшие годы является сокращение издержек и расходов, подчеркнул Греф.

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