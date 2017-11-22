Рынок акций РФ снизился в отсутствие сильных идей для роста

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снижается по основным индексам пятый день подряд в отсутствие сильных идей для роста, в лидерах падения бумаги "Татнефти" TATN, "Лукойла" LKOH и ВТБ, имеющие вес в подсчете индексов.

Индекс Мосбиржи к закрытию четверга снизился на 0,46% - до 2093,38 пункта, индекс РТС на 0,21% - до 1126,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск снижался на 23 копеек – 58,49 рубля, курс евро на 34 копеек - до 69,4 рубля.

Февральский фьючерс марки Brent рос на 0,29% - до 64,75 доллара за баррель.

РЫНОК СНИЖАЕТСЯ ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Индекс Мосбиржи уже на открытии торгов опустился ниже 2100 пунктов впервые с 8 декабря. Индекс РТС хотя и оказался вновь в "красной зоне", но смог удержаться от значительной просадки благодаря укрепляющемуся рублю.

"Пять красных свечей подряд (пять сессий снижения) – это уже перебор. Притом что весь остальной мир дружно растет, что уж совсем обидно. А ведь реально плохих новостей по нашему рынку не было. Впрочем, выходившая на Западе статистика тоже негативной не выглядела. Но, видимо, наш рынок на настоящий момент демонстрирует фактическую слабость", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

В то же время Анна Бодрова из "Альпари" считает, что все выглядит довольно ожидаемо: без собственных поводов для активности рынок сползает вниз.

"Чем ближе к католическому Рождеству, тем лучше видно, как истончается уровень ликвидности на рынках капитала. "Тонкий" рынок, с одной стороны, отличается резкими реакциями, но если не будет новостей, то и колебаний тоже не будет. В рождественский период все обычно бывает тихо и спокойно", - говорит она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ЛСР (4,21%), МТС MTSS(3,22%), НЛМК (2,75%), "Русгидро" (2,28%), АФК "Система" AFKS(2,12%), "Новатэка" NVTK(1,44%), "Дикси" (1,21% и акции "М.Видео" (1,11%).

В связи с закрытием реестра акционеров на получение дивиденда в четверг значительно снизились акции "Татнефти" и "Лукойла".

Префы "Татнефти" упали на 5,67%, ее обыкновенные акции – на 1,12%, акции "Лукойла" – на 1,2%.

Продолжили снижаться акции ВТБ (-1,22%).

Бумаги "Уралкалия" подешевели на 4,35% после того, как акционеры компании утвердили делистинг с Московской биржи.

Однако в четверг совладелец компании Дмитрий Мазепин заявил журналистам, что один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, "Уралкалий" URKA подумает о возвращении своих акций на биржу, когда изменится внешнеэкономический климат в отношении России, в том числе будут сняты санкции.

Также среди акций по снижению – акции "Полюса" (-2,81%), Московской биржи (-2,55%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции снизились на 2,51%, префы – на 1,75%), акции "Мостотреста" MSTT(-2,48%), "Интер РАО" IRAO(-2,19%) и акции "Фосагро" PHOR(-1,73%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи ушел под отметку в 2100 пунктов, ближайшая интересная продавцам поддержка расположена на уровне 2075 пунктов, но до нее тоже еще нужно отступить, считает Бодрова из "Альпари". Индекс РТС проторгуется около 1120 пунктов, добавляет она.

По мнению Анастасии Игнатенко из TeleTrade, индекс Мосбиржи в случае дальнейшего снижения может опуститься до 2045-2050 пунктов . "С большой вероятностью эта неделя закончится вблизи текущих рубежей, а вот как поведет себя отечественный рынок в период рождественских каникул, когда будут отсутствовать все западные инвесторы, пока предположить сложно", - говорит она.