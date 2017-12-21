Ripple впервые превысил $1 на оптимизме по использованию технологии блокчейн

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Четвертая по капитализации криптовалюта Ripple на торгах в четверг впервые превысила отметку в 1 доллар на фоне инициативы ее разработчиков по внедрению технологии блокчейн в крупных мировых банках, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.52 мск стоимость Ripple подскочила на 45,19% - до 1,14 доллара. При этом остальные популярные криптовалюты снижались в цене.

Криптовалюта Ethereum дешевела на 1,96% - до 810,02 доллара, Bitcoin Cash - на 17,59%, до 3,19 тысячи долларов. При этом Bitcoin Cash опустился на третью строчку по капитализации, уступив место Ethereum.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) снижалась в цене на 8,3% - до 15,53 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 7,68% - до 15,17 тысячи долларов, на GDAX - на 6,87%, до 15,36 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин опускался в цене на 7,18% - до 15,27 тысячи долларов.

По данным портала finextra, специализирующегося на новостях о технологиях, банковском деле, рынках капитала и страхования, команда разработчиков Ripple в среду запустила инициативу по развитию инфраструктуры блокчейн. В рамках этой меры Ripple подключает банки и финансовые регуляторы к технологии блокчейн для более безопасных и быстрых трансграничных платежей. К тестированию этой технологии планируют подключиться корпорации Standard Chartered, индийский Axis Bank и Rakbank из ОАЭ.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.