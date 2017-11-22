Греф: Огосударствление банков в РФ лучше их банкротства

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Спасение Банком России ряда крупнейших частных банков лучше, чем их банкротство, ЦБ поступает рационально, после санации государством они могут быть приватизированы, заявил глава Сбербанка SBER Герман Греф.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

"Если разобраться поглубже - и спасение этих банков, и трата огромных средств Центрального банка, и огосударствление, как одно из негативных последствий - это значительно лучше, чем допустить банкротство. Банкротство, соответственно, этих банков, а также вместе с ними многих клиентов. Поэтому, что рассуждать, как хорошо и как плохо, просто у Центрального банка нет других вариантов действий, они действуют рационально" - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"На мой взгляд, заявленная цель - через несколько лет приватизация, когда эти банки будут санированы, и собственно превратятся в банки, а не зомби, как это было в последние годы, вполне возможно, что на них найдется покупатель и он должен найтись, конечно. Потому что государственный сектор в финансах не нужен", - отметил глава Сбербанка.