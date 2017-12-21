Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире социальная сеть Fecebook столкнулась со сбоями в работе в четверг, сообщают пользователи сети.

По данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, проблемы на сайте начались в 16.48 мск в четверг. Новый всплеск жалоб был зафиксирован около 20.00 мск.

Согласно информации сайта, пользователи столкнулись с проблемами в основном в США. При попытке зайти на страницу своего профиля с мобильных устройств (в некоторых случаях через приложение), не загружались фотографии профиля, комментарии, а также основная лента новостей.

Facebook FB - крупнейшая в мире соцсеть, была основана в 2004 году Марком Цукербергом. По состоянию на 30 сентября 2017 года в компании работает 23,165 тысячи человек. Число ежедневно активных пользователей соцсети составляет 1,37 миллиарда человек. Число ежемесячных активных пользователей равняется 2,07 миллиарда человек.