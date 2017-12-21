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Совдир "Эльдорадо" назначил Сергея Ли на должность управляющего директора с 2018 г


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Эльдорадо" назначил Сергея Ли на должность управляющего директора с 1 января 2018 года, сообщается в пресс-релизе ритейлера.

"Эльдорадо", входящее в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева, сообщает о вступлении Сергея Ли в должность управляющего директора компании с 1 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управляющий директор будет отвечать за операционное руководство компанией, работу розницы и маркетинга, клиентский сервис. Сергей Ли занимает менеджерские позиции в компаниях в сфере бытовой техники и электроники более 15 лет. До перехода в "Эльдорадо" работал директором направления "Бытовая электроника" компании "М.Видео".

Кроме того, директором по розничным продажам с 1 января 2018 года назначен Дмитрий Суханов. Он будет отвечать за круг вопросов, связанных с функционированием магазинов, мотивацией продавцов, продажами и обслуживанием клиентов.

"Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров бытовой техники и электроники. Сеть компании насчитывает более 400 магазинов в 200 городах РФ.

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