Госкомпаниям ограничат покупку долей в компаниях, работающих на конкурентных рынках - указ

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Национальный план по конкуренции запрещает государству прямо или косвенно приобретать доли в компаниях, работающих на конкурентных рынках, кроме предприятий оборонного комплекса и стратегических компаний, следует из указа президента РФ. Правительство РФ должно до 1 января 2019 года внести в Госдуму соответствующие законопроекты.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.

"Правительству РФ обеспечить до 1 января 2019 года внесение в установленном порядке в Госдуму проектов федеральных законов, предусматривающих... запрет прямого или косвенного приобретения государством и муниципальными образованиями акций и долей хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции", - говорится в документе.

Данные ограничения не должны затронуть организации ОПК и предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.