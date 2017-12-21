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Путин поручил сократить практику договоров с единственном поставщиком в госзакупках


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 марта 2019 года разработать план сокращения практики заключения договоров с единственным поставщиком в закупочной деятельности, следует из опубликованного на сайте Кремля национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

"Правительству РФ... до 1 марта 2019 года обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разработку и принятие компаниями из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием, если стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерскому балансу по состоянию на отчетную дату превышает 7 миллиардов рублей или выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за последний календарный год превышает 10 миллиардов рублей... планов сокращения практики заключения договоров с "единственным поставщиком" в закупочной деятельности", — говорится в документе.

В четверг Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.

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