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Путин на встрече с бизнесом заявил, что амнистия капиталов должна быть продлена - Калинин


Рынки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что амнистия капиталов должна быть продлена, заявил РИА Новости глава "Опоры России" Александр Калинин

"Президент отметил, что поскольку в закон о КИК были внесены изменения, которые были разработаны вместе с бизнесом, то логично, что в отношении амнистии по деофшоризации, должна быть эта амнистия продлена. Она заканчивается. И кроме того, нужно предусмотреть возможность безналоговой ликвидации, без подоходного налога, ликвидации иностранных компаний", - сказал Калинин по итогам прошедшей в Кремле встречи Путина с бизнесом.

Закон о деофшоризации российского бизнеса, который ввел понятие КИК, был принят осенью 2014 года и предусматривал создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Согласно закону, КИК - это зарубежная структура, контролирующими лицами которой являются налоговые резиденты РФ. Закон обязывает контролирующих лиц представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в таких КИК.

В 2017 году россияне впервые должны были подать уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Срок подачи документов истек 20 марта. На основе данных, представленных в уведомлении, налоговые органы определяют, должен ли налогоплательщик платить НДФЛ за соответствующий период. Штраф за неподачу уведомления составляет 100 тысяч рублей.

А до этого, в рамках амнистии капитала, которая завершилась в 3015 году, граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, ликвидировать их и вернуть деньги в Россию - в этом случае они освобождались от налогообложения.

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