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Испанский индекс IBEX завершил торги в плюсе на фоне выборов в Каталонии


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Испанский фондовый индекс IBEX закрылся в плюсе, в то время как внимание участников рынка приковано к проходящим в четверг выборам в парламент Каталонии, свидетельствуют данные торгов.

Индекс IBEX 35 завершил торги ростом на 0,95%, поднявшись до 10304,6 пункта на закрытии сессии. Британский FTSE 100 по итогам торгов вырос на 1,05%, до 7603,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,62%, до 5385,97 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 13109,74 пункта.

Центральным событием для европейских рынков в четверг стало проведение выборов в Каталонии, по их итогам будет сформирован новый состав законодательного органа, который выберет председателя женералитета. Предыдущее правительство и парламент автономного сообщества были распущены решением центрального правительства после провозглашения независимости от Испании.

Избирательные участки в Каталонии закроются в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Предварительные результаты подсчета 80% ожидаются после 22.00 (00.00 мск). Окончательные итоги подсчета 100% ожидаются через несколько дней. Правом голоса обладают 5,55 миллиона избирателей.

Эксперты отмечают, что на данный момент испанский рынок не испытывает значительного давления на фоне выборов из-за некоторого ослабления напряженности вокруг ситуации с отделением Каталонии. "Каталанские выборы нельзя игнорировать ... но движение за отделение значительно ослабло и потребуется решительный шаг, чтобы его оживить", - приводит агентство Рейтер слова стратега по активам с фиксированной доходностью Credit Agricole Орландо Грина (Orlando Green).

Помимо новостей о выборах, трейдеры ждут публикации в пятницу ряда статданных из ряда европейских стран. Так, национальное статистическое бюро Великобритании опубликует окончательные данные по ВВП страны в третьем квартале, а исследовательская компания Gfk обнародует статистику по индексу доверия потребителей к экономике Германии за январь.

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